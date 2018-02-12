Министр обороны Эстонии завершил свой визит в Грузию

12.02.2018 11:07 Министр обороны Эстонии Юри Луйк, который 7-9 февраля с трехдневным официальным визитом посетил Тбилиси, встретился со своим грузинским коллегой Леваном Изория и подписал двусторонний План сотрудничества в сфере обороны, который предусматривает более тесное сотрудничество между двумя странами.



По информации Министерства обороны Эстонии, министры обсудили «ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, сотрудничество в сфере кибербезопасности, двустороннюю поддержку в международных операциях и вопросы сотрудничества в политике партнерства НАТО».



«Эстония и Грузия поддерживают тесное двустороннее сотрудничество в сфере обороны: мы участвовали в военных учениях друг у друга. Эстония поддерживает обучение грузинских военных; Сотрудничество в сфере кибербезопасности все больше усиливается», - заявил министр обороны Эстонии.



Министерство обороны Эстонии также сообщило, что эстонские военные примут участие в военных учениях «Достойный партнер 2018» в Грузии, а грузинские военные подключатся к запланированным в Эстонии учениям Siil 2018.



Выступая на совместной пресс-конференции, министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что «Эстония всегда была рядом с нами, особенно с точки зрения интеграции Грузии в Североатлантическое пространство... Она твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны».



Изория поблагодарил своего эстонского коллегу за поддержку его страной компонента кибербезопасности в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия и подчеркнул, что два министра договорились сосредоточиться на этом вопросе в ходе сотрудничества в будущем.



В рамках визита в Грузию министр обороны Эстонии также встретился с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Он также посетил Бюро кибербезопасности и побывал на оккупационной линии вблизи Цхинвальского региона.



Civil Georgia











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