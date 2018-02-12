«112» создал мобильную аппликацию, которая позволяет гражданам отправить тайный сигнал тревоги и переписываться с оператором

12.02.2018 11:49 В Центре оперативного управления неотложной помощи «112» создали новую аппликацию для мобильных телефонов.



Скачать и пользоваться приложением может любой человек, находящийся на территории Грузии.

У аппликации есть такие функции, как тайная отправка сигнала тревоги в службу «112» (SOS) и переписка с оператором («чат»), а также функция обычного звонка. Таким образом человек, находящийся в беде, может незаметно вызвать службу спасения или сообщить оператору о сложившейся ситуации.



Аппликация незамедлительно устанавливает местоположение человека, направившегося сигнал, что значительно сокращает время для реагирования службы спасения или полиции.

Аппликация бесплатная, работает на платформах iOS и Android на трех языках – грузинском, русском и английском. Аппликацию можно найти, набрав 112 Georgia в App Store или Play Market. В МВД Грузии заявляют, что подобные аппликации разработаны только в 13 странах мира.



Презентация новой аппликации, которую разработали в сентябре 2016 года, состоялась накануне в рамках Дня «112», который помимо Грузии отмечается в 80 странах мира, в том числе и в странах Евросоюза.



«Я хочу поздравить каждого сотрудника «112» с этим днем и поблагодарить за их труд. С этими людьми наши граждане, нуждающиеся в помощи, имеют первый контакт. Новый продукт — мобильная аппликация, еще больше облегчит отношения наших граждан с «112», особенно тогда, когда им нужна помощь», — заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария на презентации.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

