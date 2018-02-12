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Лонда Толорая возглавила новый департамент МВД по защите прав человека


12.02.2018   14:46
Руководителем нового департамента МВД по защите прав человека назаначена Лонда Толорая. По информации ведомства, на протяжении лет она возглавляла департамент стратегического развития и надзора за прокурорской деятельностью Главной прокуратуры.

Заместителем Толорая назначена Мака Перадзе, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента по международным связям МВД.

Согласно постановлению правительства, основными задачами созданного 11 января 2018 года департамента МВД по защите прав человека являются: своевременное реагирование на факты преступлений бытового и семейного характера, насилия в отношении женщин, нетерпимости по какому-либо признаку (этническому, религиозному, гендерному и т.д), трефикинга, а так же: преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении них и обеспечение эффективности расследования в рамках компетенции. Приоритетами департамента являются сотрудничество и координация с государственными органами по защите прав человека и НПО.

В департаменте будет 10 сотрудников, которые будут назначены на конкурской основе. Первый тур конкурса уже завершен. Департамент будет полностью укомплектован сотрудниками до конца текущего месяца.






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