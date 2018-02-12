Двое грузин задержаны за убийство на Кипре, еще двое в розыске

12.02.2018 20:20 Граждане Грузии подозреваются в убийстве 47-летнего мужчины в ресторане кипрского города Лимасол. 24-летнего и 25-летнего мужчин приговорили к предварительному 8-дневному заключению. Местная полиция собирает доказательства против них.



Правоохранители уже нашли тот автомобиль, который связан с убийством. По информации полиции, подозреваемые передвигались на нем в день совершения преступления. Идентифицировать машину удалось в центре проката автомобилей, менеджер которого, 25-летний гражданин России также является подозреваемым. Полиция уже арестовала его. Идентифицированной машине проводят экспертизу в главном управлении полиции Лимасола.



47-летний Эрнесто Леонидес был убит в одном из ресторанов в пригороде Лимасола во время обеда в прошлый четверг.



Грузины не признают вину. По информации местного издания Cyprus Mail, они опровергают любую связь с убийством и говорят, что лишь привезли трех человек (подозреваемых по делу) на обед, а сами ждали рядом с рестораном. По их рассказам, когда они услышали выстрел, убежали и оставили машину на месте. В материалах дела говорится, что автомобиль в центр проката отвезла латвийка, которая является сотрудницей этого центра. 32-летнюю женщину ищет полиция.



Полиция обнаружила нестыковки в показаниях грузин. Как пишет Cyprus Mail со ссылкой на следствие, «первый задержанный грузин сказал, что после того, как они покинули ресторан, пошли домой пешком. По словам второго грузина, они позвонили брату задержанного друга, чтобы он забрал их».



Полиция Лимасола вчера задержала еще одного подозреваемого. 36-летний латвиец сегодня предположительно предстанет перед судом. Разыскиваемого подозреваемого полиция задержала в аэропорту города Пафос, когда он пытался покинуть Кипр. Согласно следствию, именно ему принадлежит машина, которую подозреваемые использовали до и после убийства. 36-летний латвиец уверяет, что одолжил машину 28-летнему грузину. У полиции есть ордер и на его арест. Это не единственный грузин, который разыскивается за убийство.



По информации Cyprus Mail в розыск объявлен и второй грузин. Правоохранители не называют его личность. Известен лишь возраст. Грузину 57 лет. Согласно материалам следствия, этот грузин был третьим человеком, который обедал в ресторане с жертвой – Эрнесто Леонидесом.















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