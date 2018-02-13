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Грузия пытается соответствовать стандартам НАТО - Изория
13.02.2018 11:14
Реформы в министерстве обороны проходят с целью укрепления обороноспособности нашей страны, приближения к стандартам НАТО, и чтобы каждый гражданин чувствовал себя более защищенным, — об этом министр обороны Леван Изория заявил в парламенте, где выступает с ежегодным докладом.
«Мы начали оптимизацию, чтобы направить средства на укрепление обороноспособности.
53% расходов в 2018 году бюджетом обороны направлялись лишь на зарплаты и социальную помощь, что является стандартом НАТО. Второй стандарт, который мы удовлетворяем – мы направили средства на вооружение. Бюджет обороны должен удовлетворять 2% ВВП, что мы и делаем.
НАТО требует, чтобы 20% было учтено на вооружение, что мы превышаем. Историческим событием является то, что в этом году мы приобрели противотанковые системы «Джавелин». В этом году завершаем и покупку противоракетной системы из Франции», — заявил Леван Изория.
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