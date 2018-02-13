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Военная база наподобие Хохенфельс откроется в Грузии в мае


13.02.2018   14:01
Министр обороны Грузии сообщил, что в мае этого года близ Тбилиси откроется центр боевой подготовки, построенный по аналогу военной базы Хохенфельс в Германии.

О том, что новый центр боевой подготовки будет построен на базе министерства обороны в Вазиани (близ Тбилиси), стало известно год назад — в феврале 2017 года. Выступая в парламенте на слушаниях комитета по обороне и национальной безопасности министр обороны Леван Изория уточнил детали проекта.

«В 2017 году мы направили 2 миллиона лари на улучшение инфраструктуры тренировочного и оценочного центра Грузия-НАТО (JTEC — ред.). Мы также направили на строительство центра боевой подготовки в Вазиани 18 миллионов — по большей части, это были деньги, сэкономленные в результате оптимизации в министерстве. Центр будет готов уже в этом году и в мае мы запустим самую амбициозную программу с нашими главными стратегическими партнерами — программу оборонной готовности Грузии», — сказал Изория.

Открытие центра подготовки в Вазиани совпадает с началом программы оборонной готовности Грузии, в рамках которой грузинские военные будут готовиться при поддержке США.
Новый этап в грузино-американском военном сотрудничестве начался в июле 2016 года после визита в Грузию Госсекретаря США Джона Керри. Тогда в Тбилиси был подписан меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США».

В декабре 2016 года прибывший в Тбилиси заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер подписал с министром обороны страны Леваном Изория рамочное соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 годы.

В марте 2017 года глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая сообщил, что США выделят Грузии от 60 до 70 миллионов долларов в рамках меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США».






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