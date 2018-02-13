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США намерены разместить в Польше системы ПРО IGIS


13.02.2018   21:27
Президент США Дональд Трамп обратился в Конгресс с запросом о значительном увеличении в 2019 году средств на защиту восточного фланга НАТО. В проекте бюджета на 2019 год администрация США намерена выделить на эти цели 6,5 млрд долл., то есть, более чем на треть больше, чем в настоящее время. Администрация США в рамках бюджетного запроса, в частности, ходатайствовала о выделении финансовых средств на строительство 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше.

В понедельник, 12 февраля, администрация США представила на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Почти половина из 6,5 млрд долл., предусмотренных на защиту восточного фланга НАТО, будет предназначена на размещение военной техники, 800 млн долл. на модернизацию военной инфраструктуры, 1,9 млрд долл. на финансирование пребывания американских войск в регионе. 600 млн долл. предусмотрено на совместные военные учения с союзниками пол НАТО и улучшение их боеготовности. В новом военном бюджете США также выделено 200 млн долл. на консультации, подготовку и переоснащение украинской армии.

США начали размещать свои войска в Восточной и Центральной Европе после аннексии Крыма в 2014 году и российской интервенции в Украине. Эта инициатива призвана повысить безопасность Польши и других союзников США в регионе.






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