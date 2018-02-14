Отчет разведки США – Главной опасностью для Грузии остается оккупация регионов страны Россией

14.02.2018 11:13 В отчете директора Национальной разведки США о глобальных угрозах идет речь и о Грузии.



Доклад «Всемирная оценка угроз» директора Национальной разведки США Дэниела Коутса размещен на официальной веб-странице офиса ведомства.



Согласно отчету, в 2018 году главной опасностью для Грузии вновь остается оккупация регионов страны Россией. По данным Национальной разведки США, Россия попытается также помешать интеграции Грузии с Западом.



«Оккупация 20 процентов территорий Грузии Россией и подрывание западной интеграции останется главным источником незащищенности Тбилиси», — говорится в отчете.



В месте с тем в докладе отмечается, что «правящая партия «Грузинская Мечта» попытается завести оппозицию в тупик и снизить ограничения институциональной власти».















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