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Отчет разведки США – Главной опасностью для Грузии остается оккупация регионов страны Россией


14.02.2018   11:13
В отчете директора Национальной разведки США о глобальных угрозах идет речь и о Грузии.

Доклад «Всемирная оценка угроз» директора Национальной разведки США Дэниела Коутса размещен на официальной веб-странице офиса ведомства.

Согласно отчету, в 2018 году главной опасностью для Грузии вновь остается оккупация регионов страны Россией. По данным Национальной разведки США, Россия попытается также помешать интеграции Грузии с Западом.

«Оккупация 20 процентов территорий Грузии Россией и подрывание западной интеграции останется главным источником незащищенности Тбилиси», — говорится в отчете.

В месте с тем в докладе отмечается, что «правящая партия «Грузинская Мечта» попытается завести оппозицию в тупик и снизить ограничения институциональной власти».






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