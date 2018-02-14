|
Отчет разведки США – Главной опасностью для Грузии остается оккупация регионов страны Россией
14.02.2018 11:13
В отчете директора Национальной разведки США о глобальных угрозах идет речь и о Грузии.
Доклад «Всемирная оценка угроз» директора Национальной разведки США Дэниела Коутса размещен на официальной веб-странице офиса ведомства.
Согласно отчету, в 2018 году главной опасностью для Грузии вновь остается оккупация регионов страны Россией. По данным Национальной разведки США, Россия попытается также помешать интеграции Грузии с Западом.
«Оккупация 20 процентов территорий Грузии Россией и подрывание западной интеграции останется главным источником незащищенности Тбилиси», — говорится в отчете.
В месте с тем в докладе отмечается, что «правящая партия «Грузинская Мечта» попытается завести оппозицию в тупик и снизить ограничения институциональной власти».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна