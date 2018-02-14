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Заключенного Глданской тюрьмы нашли с перерезанным горлом


14.02.2018   12:08
Сотрудники Глданской тюрьмы №8, которая находится на окраине Тбилиси, обнаружили одного из заключенных с перерезанным горлом, сообщает телеканал «Рустави 2».

Состояние мужчины критическое. В настоящее время он находится в национальном медицинском центре имени Гудушаури.

Заключенный отбывал наказание за попытку умышленного убийства. Его интересы представляет НПО «42-ая статья Конституции».

Следствие полагает, что заключенный пытался покончить с собой, однако адвокаты не согласны с этой версией. Они указывают на то, что на месте не было обнаружено оружие, которым заключенный мог нанести себе ранение.

Уголовное дело в связи с произошедшим начато по 115-й статье – «доведение до самоубийства», что предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет или в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.






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