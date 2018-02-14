Больше всего разрешений на проведение тайных следственных действий было выдано в Тбилиси

14.02.2018 12:24 Больше всего разрешений на проведение тайных следственных действий было выдано в Тбилиси

Верховный суд обнародовал данные тайного следственного реестра за 2017 год, который охватывает городские и районные суды Грузии. Согласно данным, больше всего разрешений на проведение тайных следственных действий было выдано в Тбилиси



В масштабе Тбилиси, на проведение таких действий было составлено 3995 заявок, откуда 3916 было удовлетворено, а отказано только 33-ем. На втором месте Кутаиси, где следственные органы обратились в суд по этому вопросу 318, и получили разрешение в 312 случаях. На втором месте Батуми, где из 279 было удовлетворено 275 заявок.



Согласно опубликованной статистике, среди 22 городов, меньше всего заявок было зафиксировано в Ахалцихе – всего две. Суд удовлетворил оба.



Всего по всей стране для проведения тайных следственных действий было составлено 6157 заявок, из них 5931 решились положительно, отказано было 132.















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