Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ

14.02.2018 14:17 США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.



"Применяя давление на Россию, Конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций", - сообщили армянской газете "Айкакан жаманак" в посольстве США в Ереване.



В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.



"Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкций заключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - говорится в сообщении американского посольства.



В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.



В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что "Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами".



Между тем, министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.



"США имеют очень большое влияние на глобальную экономику, и неправильно думать, что, применяя санкции, они должны считаться с другими странами. США даже не считается с европейскими странами", - отметил он.



По словам В.Арамяна, в случае создания проблематичной для Армении ситуации будут начаты переговоры с американскими партнерами.



"Если создастся такая ситуация, то мы должны сесть, поговорить, поскольку в свое время были подобные ситуации в связи с отношениями с Ираном, когда эта страна находилась под международными санкциями. Риски всегда существуют", - заявил глава Минфина Армении.















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