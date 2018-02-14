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НАТО приветствует планы по расширению присутствия США в Европе


14.02.2018   14:36
НАТО приветствует действия США по расширению присутствия на Европейском континенте, заявляет генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем планы по расширению присутствия США в Европе - как на уровне численности средств, проведения учений, расширения перечня техники и снабжения. Это стимул для европейцев делать еще больше в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Й.Столтенберг напомнил, что с 2014 года как США, так и Европа увеличили усилия в этом направлении.

"Расширилось присутствие США, в то же время европейские союзники увеличили инвестиции в оборонные средства, увеличили оборонные бюджеты в реальном исчислении. Также мы увеличили численность военных контингентов для передового присутствия в странах Балти и Польши", - отметил он.






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