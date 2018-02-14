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Генсек НАТО возлагает на Россию ответственность за нарушения международного права


14.02.2018   14:41
Наращивание военных потенциалов НАТО делается в оборонительных целях, оно пропорционально и соразмерно, заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В течение многих-многих лет после окончания холодной войны союзники по НАТО сокращали расходы на оборону, сокращали свои военные потенциалы. И мы пытались создать партнерство с Россией. После незаконной аннексии Крыма в 2014 году, после дестабилизации на востоке Украины, за которую ответственна Россия, мы видим, что Россия ведет себя все более напористо. Именно Россия ответственна за то, что происходит нарушение международного права", - сказал Й.Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран НАТО.

Он отвечал на вопрос в связи с обвинениями альянса в возвращении к блоковой политике, сопровождающейся гонкой вооружений в Европе.

"Мы отвечаем соразмерно, пропорционально и оборонительно", - заявил генсек НАТО, отметив расширение военного присутствия в восточной части альянса.

"Но в то же самое время мы пытаемся улучшить отношения с Россией. Мы не хотим начала новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Поэтому мы начали подход по двум трекам: мы ведем оборонительный диалог. Мы должны занимать твердые позиции, и в то же время мы пытаемся улучшить наши отношения с Россией и продолжать диалог с ней", - отметил глава Североатлантического альянса.






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