Генсек НАТО возлагает на Россию ответственность за нарушения международного права

14.02.2018 14:41 Наращивание военных потенциалов НАТО делается в оборонительных целях, оно пропорционально и соразмерно, заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"В течение многих-многих лет после окончания холодной войны союзники по НАТО сокращали расходы на оборону, сокращали свои военные потенциалы. И мы пытались создать партнерство с Россией. После незаконной аннексии Крыма в 2014 году, после дестабилизации на востоке Украины, за которую ответственна Россия, мы видим, что Россия ведет себя все более напористо. Именно Россия ответственна за то, что происходит нарушение международного права", - сказал Й.Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран НАТО.



Он отвечал на вопрос в связи с обвинениями альянса в возвращении к блоковой политике, сопровождающейся гонкой вооружений в Европе.



"Мы отвечаем соразмерно, пропорционально и оборонительно", - заявил генсек НАТО, отметив расширение военного присутствия в восточной части альянса.



"Но в то же самое время мы пытаемся улучшить отношения с Россией. Мы не хотим начала новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Поэтому мы начали подход по двум трекам: мы ведем оборонительный диалог. Мы должны занимать твердые позиции, и в то же время мы пытаемся улучшить наши отношения с Россией и продолжать диалог с ней", - отметил глава Североатлантического альянса.















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