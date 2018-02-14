Прокуратура задержала патрульного инспектора по обвинению в семейном насилии

14.02.2018 14:50 Прокуратура Грузии задержала пограничного контролера Министерства внутренних дел, патрульного инспектора Л.Р. по обвинению в совершении насилия в отношении супруги в присутствии несовершеннолетнего ребенка.



Следствием, проведенным по делу, установлено, что Л.Р. 4 января 2018 года в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанес физическое оскорбление супруге Л.К., после чего последняя испытала сильную физическую боль, и получила повреждение тела.



Действие, совершенное Л.Р. предусмотрено по подпункту "б" части 2 статьи 1261 УК Грузии, что подразумевает в виде меры наказания пресечение свободы сроком от одного года до трех лет. Л.Р. был задержан на основании предписания, выданного Городским судом Тбилиси.



Расследование по уголовному делу продолжается.



















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