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Прокуратура задержала патрульного инспектора по обвинению в семейном насилии


14.02.2018   14:50
Прокуратура Грузии задержала пограничного контролера Министерства внутренних дел, патрульного инспектора Л.Р. по обвинению в совершении насилия в отношении супруги в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

Следствием, проведенным по делу, установлено, что Л.Р. 4 января 2018 года в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанес физическое оскорбление супруге Л.К., после чего последняя испытала сильную физическую боль, и получила повреждение тела.

Действие, совершенное Л.Р. предусмотрено по подпункту "б" части 2 статьи 1261 УК Грузии, что подразумевает в виде меры наказания пресечение свободы сроком от одного года до трех лет. Л.Р. был задержан на основании предписания, выданного Городским судом Тбилиси.

Расследование по уголовному делу продолжается.








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