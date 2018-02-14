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По факту семейного насилия прокуратура задержала патрульного инспектора пограничной службы


14.02.2018   17:25
По факту семейного насилия прокуратура задержала патрульного инспектора пограничной службы
В результате совместных действий прокуратуры и генеральной инспекции МВД по факту семейного насилия задержан патрульный инспектор пограничной службы МВД Л.Р. Согласно информации МВД, установлено, что 4 января 2018 года Л.Р. нанес физические оскорбления супруге Л.К. в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

Совершенные Л.Р. действия квалифицируются по статье № 1261 пункт 2 подпункт «б» УК Грузии, что предусматривает органичение свободы сроком от 1 до 3 лет. Следствие по делу продолжается.








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