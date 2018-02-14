Столтенберг: Рост вклада США в евробезопасность мотивирует НАТО больше тратить на оборону

14.02.2018 17:31 Увеличение США финансирования своего военного присутствия в Европе мотивирует европейские государства НАТО повышать свои оборонные расходы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.



«Я приветствую планы США по расширению присутствия в Европе, включая уровень военных средств, расширение учений, увеличения количества техники и боеприпасов. Это дает стимул европейцам наращивать усилия в этом направлении», — сказал он. Ранее Столтенберг сообщил, что если в 2014 году военные бюджеты только трех стран НАТО достигали отметки в 2% их ВВП, то в 2018 году их количество вырастет до восьми, а к 2024 году к этому рубежу должны подойти 15 из 29 государств альянса.



В понедельник американская администрация представила проект федерального бюджета на 2019 финансовый год (начнется в США 1 октября текущего календарного года) на общую сумму $4,4 трлн. Эта сумма включает в себя $716 млрд на военные расходы.



В тот же день на брифинге для журналистов генерал-майор сухопутных войск США Пол Чемберлен подтвердил тот факт, что ассигнования на «Европейскую инициативу сдерживания» в новом бюджетном плане возросли. В материалах министерства обороны поясняется, что в 2018 году расходы на эту программу составят $4,8 млрд, а в новом проекте бюджета Пентагон запрашивает уже $6,5 млрд, то есть на $1,7 млрд больше.















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