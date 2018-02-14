США и ФРГ высказались за размещение у себя штаб-квартир двух новых командований НАТО

14.02.2018 19:36 США и ФРГ предложили разместить у себя штаб-квартиры двух новых командований НАТО, сообщает в среду онлайн-портал американского журнала "Дифенс ньюс" со ссылкой на неназванного представителя альянса.



В частности, США вызвались принять у себя командование объединенных сил для атлантического региона, целью которого должна стать защита морских коммуникационных линий между Северной Америкой и Европой.



По данным "Дифенс ньюс", представитель НАТО указал, что командование может разместиться в Норфолке (штат Вирджиния).



В свою очередь ФРГ выразила желание принять командование по обеспечению совершенствования быстрой переброски сил и средств внутри Европы.



Однако представитель альянса отказался дать оценку финансовым затратам на создание двух новых командований. Он отметил, что в каждое создаваемое командование направят от 50 до 100 человек, а всего модернизация структуры командования НАТО увеличит число штабных офицеров на 1-1,5 тыс. человек.



Он также подчеркнул, что окончательное решение по размещению двух командований еще не принято, и его вряд ли стоит ждать раньше июня.



"Дифенс ньюс" напоминает, что эти заявления прозвучали на фоне начала заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое проходит в среду в Брюсселе.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что этот саммит будет посвящен подготовке к саммиту альянса в июле нынешнего года.















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