На заседании парламентского комитета обсудили реформу обороны

14.02.2018 22:41 Министр обороны Грузии Леван Изория 13 февраля в парламентском Комитете по обороне и безопасности представил доклад, который касается главных приоритетов страны в сфере обороны.



Изория заявил, что главная функция Вооруженных сил Грузии заключается в том, чтобы «Вооруженные силы были бы мощным фактором сдерживания агрессии, а в случае войны, иметь навыки, чтобы обеспечить сдерживание противника, нанести ему как можно больше вреда и остановить его агрессию».



Министр обороны также рассказал о Центре боевой подготовки Вазиани и отметил, что он начнет функционировать в 2018 году. Изория заявил, что в мае Грузия и ее зарубежные партнеры приступят к реализации Программы готовности обороны Грузии и подчеркнули, что это самая «адекватная программа» в плане политики НАТО по сдерживанию. По словам министра обороны, что целью программы является укрепление обороноспособности Грузии путем подготовки девяти грузинских пехотных батальонов военными инструкторами США.



Министр обороны подчеркнул тот факт, что в отличие от предыдущих учебных программ, которые предусматривали подготовку грузинских военных для международных миссий, на этот раз целью их обучения будет подготовка грузинских военных для защиты территории своей страны. Это изменение Изория назвал «историческим фактом».



Он также отметил, что помимо обучения, девять грузинских батальонов также получат оснащение по стандартам НАТО в рамках Программы готовности обороны Грузии, и добавил, что страна уже получает вооружение от иностранных партнеров.



Программа также предусматривает подготовку грузинских инструкторов, которые продолжают подготовку военных после того, как иностранные инструкторы закончат свою работу.



Изория сказал, что Грузия находится в процессе принятия Концепции тотальной обороны, что подразумевает «мобилизацию национальных ресурсов, исходя из целей территориальной обороны». По его словам, наряду с военным компонентом, компонентами этой концепции являются составляющие гражданской, экономической, информационной и политической обороны.



Леван Изория также рассказал о приоритетах бюджета обороны и отметил, что главным достижением своего министерства считает то, что доля бюджета, выделенная на покупку оружия, увеличилась с 4% в 2015 году до 20% в 2018 году. Изория также рассказал о недавнем приобретении противотанковой ракетной системы «Джавелин» и о планах внедрения в ближайшем будущем французской системы ПВО в Грузии.



По словам министра обороны, еще одним изменением в оборонной политике Грузии станет долгосрочное планирование с целью приобретения военного оснащения, которое будет охватывать 2018-2023 годы.



Изория отметил, что, в ходе недавнего визита в США, представители Администрации и обеих партий Конгресса США выразили твердую поддержку Грузии. Он также сказал членам Парламента Грузии, что в письме, направленном правительству Грузии 26 декабря 2017 года, министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что предоставление системы «Джавелин» Грузии «не является просто техническим событием, это также и выражение сильного доверия».















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