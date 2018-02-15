НТЦ «Дельта» намерен помимо бронетехники, вывозить в Саудовскую Аравию и другую продукцию

15.02.2018 12:04 НТЦ Минобороны Грузии «Дельта» намерен помимо бронетехники, вывозить в Саудовскую Аравию и другую продукцию.



Исходя из конфиденциальности, в научно-техническом центре не могут уточнить детали текущих переговоров, но подтверждают, что работа над уже озвученными международными контрактами (поставка медицинско-эвакуационной бронемашины) продолжится и в 2018 году, и объем реализации возрос.



"Менеджмент "Дельты" активно работает также над реализацией других продуктов, произведенных центром. Однако поскольку мы не имеем права выдавать коммерчески конфиденциальную информацию, мы воздержимся от распространения уточненной информации о контрактах"- заявил GBC начальник службы связей с общественностью центра Гига Инашвили.



В центре заявляют, что интерес к продукции их производства большой:



"Мы работаем над несколькими такими направлениями, как мультифункциональные бронетранспортеры, ракетные системы, артиллерийские установки, противотанковые и системы индивидуальной защиты и т.д. но детали, связанные с этим вопросом, конфиденциальные".



По его словам, преимуществом "Дельты" по сравнению с конкурентами является высокое качество, и продукция, подогнанная под современные стандарты по конкурентной цене.



"Интеллектуальными и производственными ресурсами центра можно одновременно работать над изделиями разного военного назначения, модификации, и технических показателей, которые будут подогнаны под требования заказчика и международные стандарты"- заявили в компании.



Здесь же отметили, что команда в постоянном режиме работает с потенциальными покупателями на всех континентах мира, а также ведется работа над созданием боевых систем нового типа и назначения.

















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