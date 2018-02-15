Грузины надежные партнеры - министр обороны Германии

15.02.2018 14:38 В Брюсселе проводится министериал обороны НАТО. На встрече будут рассмотрены вопросы, которые предположительно, войдут в повестку дня саммита альянса. В рамках министериала не будет разговор конкретно о связанных с Грузией вопросах, но заявления в связи с саммитом НАТО, который состоится летом, сделали министры обороны разных стран.



Министр обороны Германии Урсула фон Дейен говорит, что германскую сторону связывает с вооруженными силами Грузии чрезвычайно хорошее сотрудничество.



"Невозможно забыть то, как грузинские солдаты поддержали нас в Афганистане, когда Талибан осуществил нападение на наше консульство. Мы очень благодарны за это. Грузины действительно надежные партнеры, и всегда готовы протянуть руку помощи. Соответственно, мы обязательно поставим эти темы на саммите"- заявила Урсула фон Дейен.



Заявление сделал также министр обороны Словакии Петер Гайдос.



"У Грузии есть наша сильная поддержка, так как она наш хороший друг. Хорошо идет процесс усиления и модернизации вооруженных сил. Кроме того, ваша страна оказывает нам серьезное партнерство в миссиях Афганистана и Ирака. Все союзники благодарны за ту большую работу, которую выполнили грузины"- заявил Петер Гайдос.



По словам посла Украины в НАТО Вадима Пристайко, существуют ожидания, что Грузия и Украина станут членами НАТО.



"Нас уже связывает с НАТО усиленное сотрудничество. У Грузии уже есть статус страны-аспиранта, и мы ждем, что его придадут и Украине"- заявил Вадим Пристайко.



Военный эксперт Павел Фельгенгауер заявил в связи с ожиданиями саммита:



"Сегодня никто не может сказать, что в руководстве НАТО существует консенсус по расширению, поскольку пока неясно как будут развиваться отношения с Россией. Никто не знает, будет напряжение, или разрядка. Первым делом обратят внимание именно на это"- заявил Павел Фельгенгауер.



















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