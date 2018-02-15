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Прокурор: Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию
15.02.2018 20:00
Прокурор – Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию
Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию, — об этом заявила прокурор дела Майа Джваршеишвили.
Прокурор не говорила о деталях показаний и отметила, что следствие подведет итоги вместе с другими доказательствами.
Показания дали музыкальный режиссер фонда, телережиссеры постановщики и один из водителей.
«Их интересовала, доходили ли средства до музыкантов. Конечно, доходили», — заявила музыкальный руководитель фонда Нино Нахуцришвили.
Пока неизвестно, допросят ли снова основателя фонда Паату Бурчуладзе. По информации следствия, такой необходимости пока нет.
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