Прокурор: Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию

15.02.2018 20:00 Прокурор – Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию

Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию, — об этом заявила прокурор дела Майа Джваршеишвили.



Прокурор не говорила о деталях показаний и отметила, что следствие подведет итоги вместе с другими доказательствами.



Показания дали музыкальный режиссер фонда, телережиссеры постановщики и один из водителей.



«Их интересовала, доходили ли средства до музыкантов. Конечно, доходили», — заявила музыкальный руководитель фонда Нино Нахуцришвили.



Пока неизвестно, допросят ли снова основателя фонда Паату Бурчуладзе. По информации следствия, такой необходимости пока нет.





















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