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Прокурор: Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию


15.02.2018   20:00
Прокурор – Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию
Опросом творческой группы фонда «Иавнана» следствие получила ценную информацию, — об этом заявила прокурор дела Майа Джваршеишвили.

Прокурор не говорила о деталях показаний и отметила, что следствие подведет итоги вместе с другими доказательствами.

Показания дали музыкальный режиссер фонда, телережиссеры постановщики и один из водителей.

«Их интересовала, доходили ли средства до музыкантов. Конечно, доходили», — заявила музыкальный руководитель фонда Нино Нахуцришвили.

Пока неизвестно, допросят ли снова основателя фонда Паату Бурчуладзе. По информации следствия, такой необходимости пока нет.









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