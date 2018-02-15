Информация о заложенном взрывном устройстве в школе Рустави №1 оказалась ложной

15.02.2018 20:12 В школе Рустави №1 до сих пор работают эксперты — криминалисты.



Директор школы и школьные приставы пояснили, что поступившее сообщение в службу 112 о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложной тревогой и опасности не существует.



«В центр 112 поступил звонок о возможно заложенной бомбе в школе №1 города Рустави. Оказалось, что это была ложная тревога. Учебный процесс окончен», — заявила Первому каналу представитель службы школьных приставов Нино Мелкадзе.



В службу 112 некоторое время назад поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в руставской школе №1.















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