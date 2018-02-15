|
Информация о заложенном взрывном устройстве в школе Рустави №1 оказалась ложной
15.02.2018 20:12
В школе Рустави №1 до сих пор работают эксперты — криминалисты.
Директор школы и школьные приставы пояснили, что поступившее сообщение в службу 112 о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложной тревогой и опасности не существует.
«В центр 112 поступил звонок о возможно заложенной бомбе в школе №1 города Рустави. Оказалось, что это была ложная тревога. Учебный процесс окончен», — заявила Первому каналу представитель службы школьных приставов Нино Мелкадзе.
В службу 112 некоторое время назад поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в руставской школе №1.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна