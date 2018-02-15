Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Информация о заложенном взрывном устройстве в школе Рустави №1 оказалась ложной


15.02.2018   20:12
В школе Рустави №1 до сих пор работают эксперты — криминалисты.

Директор школы и школьные приставы пояснили, что поступившее сообщение в службу 112 о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложной тревогой и опасности не существует.

«В центр 112 поступил звонок о возможно заложенной бомбе в школе №1 города Рустави. Оказалось, что это была ложная тревога. Учебный процесс окончен», — заявила Первому каналу представитель службы школьных приставов Нино Мелкадзе.

В службу 112 некоторое время назад поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в руставской школе №1.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна