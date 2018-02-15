Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону

15.02.2018 21:15 Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что к 2024 году минимум 15 стран альянса будут соответствовать требованиям НАТО о выделении не менее 2% ВВП на оборону, назвав это движением в правильном направлении.



"Мы двигаемся в правильном направлении - все страны-члены НАТО располагают планами на национальном уровне, которые направлены на увеличение расходов на оборону", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав минобороны стран-членов НАТО.



"В 2014 году три члена НАТО выделяли на оборону 2% ВВП, в этом году мы ожидаем, что восемь стран смогут достичь поставленной цели, а к 2024 году 15 государств-членов альянса будут использовать 2% ВВП (на военные расходы - ИФ)", - подчеркнул генсек альянса.



В среду Й.Столтенберг заявил, что все страны НАТО на совещании в Брюсселе договорились о важности увеличения инвестиций в оборону. Они отмечали тот факт, что сокращения оборонных бюджетов в течение 25 лет после окончания холодной войны привели сегодня к ситуации, когда эти сокращения должны быть прекращены.



При этом Й.Столтенберг отметил, что задача увеличения военных расходов на оборону будет также обсуждаться на июльском саммите НАТО.















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