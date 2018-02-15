Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джеймс Мэттис: В ЕС осознают, что обеспечение коллективной обороны - задача исключительно НАТО


15.02.2018   21:21
Глава Минобороны США Джеймс Мэттис в четверг заявил, что в Евросоюзе понимают, что обеспечение коллективной обороны является миссией исключительно НАТО, а усилия по линии ЕС в сфере обороны призваны дополнять, а не подменять натовские военные структуры.

"Существует (у ЕС - ИФ) четкое понимание о необходимости включить в официальные документы ЕС то, что коллективная оборона - это миссия НАТО, исключительно ее миссия", - отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"В том, что касается Евросоюза, у нас была очень искренняя беседа. Я думаю, что мы достаточно подробно обсудили на политическом уровне то, что ЕС должен продолжать делать усилия, например, в вопросе повышения мобильности войск", - добавил шеф Пентагона. В то же время, Дж.Мэттис предупредил, что целью подобных европейских усилий должно быть "укрепление существующих возможностей НАТО по обеспечению коллективной обороны, а не самостоятельные действия".

Ранее в Брюсселе министры обороны стран НАТО провели переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна