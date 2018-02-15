|
В Батуми ранен 40-летний мужчина
15.02.2018 21:22
В Батуми на улице Меликишвили ранили 40-летнего мужчину. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в реферальную больницу. По информации врачей, его жизни угрозы нет. По их словам, мужчине нанесено ранение в область седалища.
МВД Грузии в связи с произошедшим ведет расследование по статье 118 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Причины инцидента пока неизвестны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна