В Батуми ранен 40-летний мужчина

15.02.2018 21:22 В Батуми на улице Меликишвили ранили 40-летнего мужчину. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в реферальную больницу. По информации врачей, его жизни угрозы нет. По их словам, мужчине нанесено ранение в область седалища.



МВД Грузии в связи с произошедшим ведет расследование по статье 118 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Причины инцидента пока неизвестны.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

