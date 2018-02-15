Один человек стал жертвой пожара на улице Худадова в Тбилиси

15.02.2018 22:49 Огонь охватил квартиру на втором этаже жилого корпуса по адресу Худадова #4 в Надзаладевском районе Тбилиси. На месте мобилизованы пожарно-спасательные службы и патрульная полиция.



На близлежащей территории затруднено дорожное движение.



Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара погиб один человек.



По данным ведомства, на месте работает 9 пожарных нарядов и одна спасательная группа.















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