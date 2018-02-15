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Один человек стал жертвой пожара на улице Худадова в Тбилиси
15.02.2018 22:49
Огонь охватил квартиру на втором этаже жилого корпуса по адресу Худадова #4 в Надзаладевском районе Тбилиси. На месте мобилизованы пожарно-спасательные службы и патрульная полиция.
На близлежащей территории затруднено дорожное движение.
Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара погиб один человек.
По данным ведомства, на месте работает 9 пожарных нарядов и одна спасательная группа.
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