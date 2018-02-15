Совершенные правоохранителями преступления будет расследовать независимый орган

15.02.2018 22:57 Правительство Грузии сегодня поддержало пакет законодательных поправок, разработанный Министерством юстиции, который предусматривает создание независимого органа – Службы государственного инспектора – для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.



Новая служба будет создана с 2019 года на базе Аппарата инспектора по защите персональных данных, и наряду со следственной функцией, будет осуществлять надзор за защитой персональных данных граждан, а также будет контролировать тайные следственные действия, проводимые правоохранительными органами, что сегодня входит к компетенцию инспектора по защите персональных данных.



Согласно законопроекту, государственный инспектор будет заниматься расследованием преступления, совершенного представителем правоохранительного органа и публичного служащего, если дело касается пыток, угрозы пыток, а также унизительного или нечеловеческого обращения. Инспектор также будет заниматься расследованием злоупотребления или превышения служебных полномочий, если они совершаются путем насилия или использованием оружия, или оскорблением личного достоинства пострадавшего. В компетенцию инспектора также будет входить расследование принуждения к даче показаний. В компетенцию инспектора также войдет расследование любого другого преступления, совершенного правоприменителем, которое приведет к уничтожение жизни человека и осуществляться в то время, когда жертва находилась в изоляторе временного содержания или в пенитенциарном учреждении.



Государственный инспектор, который должен пользоваться «высокой профессиональной и моральной репутацией», будет избираться Парламентом Грузии на пятилетний срок. Инспектор будет обладать гарантиями неприкосновенности и независимости. А следователям нового органа будет разрешено использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.



Говоря о следственном органе, премьер-министр Квирикашвили заявил 15 февраля на заседании правительства, что «этот новый механизм станет дополнительным компонентом, который, будет содействовать повышению доверия к правоохранительным органам со стороны населения, но в то же время, очень важно, чтобы наши правоохранители имели ощущение справедливости – что они будут поощряться, когда будут действовать в соответствии с законом, и, естественно, будет механизм, который будет рассматривать их возможные проступки».



Представители гражданского сектора, которые уже несколько лет говорят о необходимости создания независимого следственного органа, «положительно оценили» возобновление работы правительственными ведомствами по этому вопросу, однако подвергли критике нормативную базу, связанную с мандатом и институциональным устройством Службы государственного инспектора.



Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которое объединяет около 40 неправительственных организаций, в опубликованном 14 февраля заявлении отмечает, что «сложно представить, что изменит создание новой службы» в условиях, когда Служба государственного инспектора не будет вооружена функцией уголовного преследования и в рамках проводимого им расследования «окончательные полномочия для принятия решений по всем критическим вопросам вновь останутся у Прокуратуры».



НПО также заявляют, что вместе с преступлениями, указанными в законопроекте, расследованию со стороны государственного инспектора должны подвергаться и другие преступления, по которым будут выявлены проступки правоохранителей, в том числе, и случай «подброса» наркотических средств.



НПО также считают, что, расследование преступлений правоохранителей, с одной стороны, и контроль над законностью обработки персональных данных, с другой стороны «не совместимы друг с другом»; Совокупное собрание этих двух функций в компетенцию одного ведомства «может создать угрозу независимости механизма защиты персональных данных, породить конфликт интересов внутри ведомства и лишить доверия к деятельности этой службы». Поэтому представители гражданского сектора считают «более разумным», чтобы «следственное ведомство было создано в виде отдельного ведомства, с гибким и небольшим бюрократическим аппаратом».



Civil Georgia











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