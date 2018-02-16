Граждане Ирана задержаны в Грузии на ввозе 1,5 кг героина

16.02.2018 14:51 Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси задержали четверых граждан Ирана, у которых обнаружили и изъяли 1,5 килограмма героина, а также партию метадона, говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным следствия, обвиняемые смогли тайно ввезти наркотики из Ирана на территорию Грузии. Совершенное ими преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.



Всего за совершение наркопреступлений за последнюю неделю в Грузии были задержаны 13 человек, шестеро из них - наркореализаторы.

















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