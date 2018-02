Грузинская акватория Черного моря и интересы НАТО

16.02.2018 15:36 К ежегодным многонациональным военным учениям "Боевой дух" (Agile Spirit) в Грузии, возможно, добавится морской компонент. Об этом заявил министр обороны Леван Изория в ходе представления отчета в парламентском комитете обороны и безопасности.



Министр обороны не конкретизировал, военно-морские учения НАТО в черноморской акватории Грузии добавятся к запланированным в текущем году военным учениям, или это проект будущего. Министр отметил, что он уже беседовал об этой важной инициативе с секретарем обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Матиссом в ходе последнего официального визита в Пентагон.



Учениям Agile Spirit на территории Грузии была заложена основа в 2011 году, и до 2014 года тренировки были только грузинско-американскими. А с 2015 года учения переместились с Востока Грузии, полигона Вазиани, на Запад, полигон Орфоло, и стали многонациональными. Значительно возросла как география включенных в учения стран, так и количество, и качество солдат и боевой техники.



По словам министра обороны Левана Изория, для Грузии чрезвычайно важно, чтобы наряду с наземными и воздушными компонентами к военным тренировкам Agile Spirit добавился и морской компонент:



"В рамках учений Agile Spirit мы хотим внести и морской компонент, это была одна из тем рассмотрения на встрече с Джеймсом Матиссом в Вашингтоне. Наши тенденции с точки зрения расширения военных учений растущие, что является важнейшим фактором для достижения нашей главной цели, усиления военной готовности вооруженных сил Грузии".



Грузия единственная страна черноморской акватории, у которой нет военных морских сил. Во время российской агрессии в августе 2008 года, после того, как враг уничтожил большую часть военных кораблей и военно-морской инфраструктуры, высшее главнокомандование вместо того, чтобы установить причины поражения на море, и наказать виновников, приняло решение о полном упразднении военно-морских сил.



С 2009 года в морской акватории Грузии морские оборонные, морские полицейские, и поисково-спасательные операции осуществляет структурное подразделение Министерства внутренних дел - береговая охрана пограничной полиции. В случае войны на нее возлагается также функция военного флота. По этим обстоятельствам военные эксперты считают, что в акватории Черного моря хуже всех морская граница защищена именно у Грузии.



В течение последних 11 лет береговая охрана Грузии можно сказать, вновь родилась с помощью натовских партнеров, особенно с помощью США и Турции. Вместо кораблей, затопленных русскими, Вашингтон и Анкара передали нам в подарок несколько сторожевых судна, а остальные отремонтировали заграницей.



По финансированию США в 2013 году в Поти открылась судоремонтная мастерская кораблей береговой охраны с 200 тонным краном; Строительство ультрасовременного Центра управления морских операций в Супсе в 2014 году, и нового причала пункта базирования плавучих средств пограничной полиции в Батуми в 2015 году обошелся американским налогоплательщикам 14 миллионов долларов.



США и НАТО придают большое значение усилению береговой охраны Грузии. В ходе последнего визита в Грузии заместитель командующего Объединенными морскими силами альянса (MARCOM), вице-адмирал Ерви Блежон подчеркнул значение этой политики:



"Черноморский регион представляет растущий интерес для НАТО, с учетом того, что у нас здесь есть три страны-члена альянса, и один из важнейших друзей и союзников в лице Грузии. Совместные тренировки и обмен информацией являются чрезвычайно важными как для НАТО, так и для Грузии. Мы планируем, что НАТО еще больше усилит сотрудничество в регионе Черного моря".



Несмотря на то, что сторожевые корабли береговой охраны Грузии, прежде всего купленный в 2008 году в Турции Р-24 "Сухуми", периодически участвуют как в многонациональных (Sea Breeze, Black Sea Hawk), так и двухсторонних военно-морских тренировках (в основном, когда в акватории Грузии гостят военные корабли НАТО), из-за колоссальной дороговизны военно-морских учений это направление все же самое слабое.



По мнению военных экспертов, добавление морского компонента в учениях Agile Spirit даст Грузии возможность больше развивать береговую охрану и военно-морскую инфраструктуру, что входит также в интересы НАТО, поскольку Конвенция Монтре 1936 года (Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits) запрещает военным кораблям нечерноморских стран находится в акватории Черного моря более чем на 21 дней.





"Голос Америки" (гр. редакция)











