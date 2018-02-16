«Дельта»- Работа над экспортом грузинского вооружение идет с более чем 40 странами мира

16.02.2018 18:36 По состоянию на 2018 год, работа над экспортом грузинского вооружение идет с более чем 40 странами мира. Информацию об этом распространяет государственный военны научно-технический центр «Дельта».



По словам генерального директора «Дельты» Учи Дзодзуашвили, в течение 2017 года центр активно работал над производством и улучшением серийного продукта, ориентированного на спрос клиентов, а также, с учетом соглашений с заинтересованными лицами и их спроса, были осуществлены шаги к созданию новой продукции. В итоге, в 2018 году центр вновь сможет продолжать работу над международными контрактами.



«Соответствующая команда Дельты в постоянном режиме работает с потенциальными покупателями на всех континентах мира. На данном этапе у нас есть представительства в более чем 40 странах мира. Они активно работают с местными покупателями, чтобы экспортировать нашу продукцию», — заявил Дзодзуашвили.



По его словам, самый высокий интерес вызывает противоградовая система. С этой точки зрения, в целях технических работ в разных странах уже планируется отправка рабочей группы.



«Дельта активно работает над развитием средств индивидуальной защиты. В то же время, идем в направлении бронетехники, где особый акцент делаем на модульной и мультинациональной бронетехнике. Также работаем в направлении артиллерийских систем, противотанковых систем и индивидуального вооружения», — заявил генеральный директор «Дельты».















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