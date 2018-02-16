НАТО продолжит поддержку Грузии для ее вступления в альянс -Столтенберг

16.02.2018 20:07 Грузия является партнером НАТО высокого ранга и НАТО продолжит поддержку Грузии для ее вступления в альянс, — так ответил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос, рассматривается ли вступление Грузии в НАТО без задействования пятой статьи на оккупированных территориях.



«Мы выражаем крепкую поддержку Грузии, как в политической, так и практической части. У нас есть совместный учебный центр в Грузии и мы продолжим поддержку и по другим направлениям. Мы похвалили Грузию за прогресс на пути вступления в НАТО, а также за имплементацию реформ. В итоге, 29 стран-членов решат, когда будет готова Грузия присоединиться к альянсу», — заявил Столтенберг.



Журналист Первого канала спросил генсека НАТО, возможно ли вступление страны в Североатлантический альянс без задействования пятой статьи, как это было сказано в отчете Heritage Foundation.



Йенс Столтенберг говорит, что пятая статья является главной силой НАТО.



«Вступление охватывает пятую статью и это главное для альянса. Мы основываемся на подходе, чтобы защитить друг друга, все за одного и один за всех, однако и Грузия, как страна, которая не является членом, наш очень близкий партнер. НАТО уже очень сильно представлена в Грузии и мы также приветствуем другие многие контрибуции Грузии, не только в Афганистане», — заявил Первому каналу генеральный секретарь НАТО.



По его словам, к этому моменту он не видит никаких прямых угроз для стран-членов НАТО, однако агрессия России заметна в других государствах.



«Мы видим Россию, которая использует военную силу против соседей, в Украине. Также, у нее есть военные в Грузии, Молдове. Поэтому, мы осуществляем реагирование пропорциональным путем, чтобы искоренить новую холодную войну. Мы продолжим работать для диалога с Россией», — отметил Столтенберг и подчеркнул тот факт, что в рамках Мюнхенской 54-ой конференции, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что, по его словам, является частью диалога.

















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