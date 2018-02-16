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За последнюю неделю в Грузии были задержаны 13 человек, шестеро из них - наркореализаторы


16.02.2018   21:31
Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси задержали четверых граждан Ирана, у которых обнаружили и изъяли 1,5 килограмма героина, а также партию метадона, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемые смогли тайно ввезти наркотики из Ирана на территорию Грузии.

Совершенное ими преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.

Всего за совершение наркопреступлений за последнюю неделю в Грузии были задержаны 13 человек, шестеро из них — наркореализаторы.

Задержания были произведены в Тбилиси, поселках Гарбадани и Поничала, а также в городе Марнеули. Из материалов дела следует, что обвиняемые систематически продавали наркотические вещества.

В общей сложности за последнюю неделю полицейские изъяли более 1,5 килограмма героина, 81 таблетку наркотического вещества MDMA, 50 пластинок т.н. био и другие наркотические средства.

В МВД заявляют, что борьба с наркопреступностью является одним из важнейших приоритетов ведомства, а своевременное пресечение распространения наркотиков и максимальное сокращение наркопреступлений – главной целью.







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