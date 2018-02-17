США продолжает поддержку Грузии как в процессе повышения обороноспособности, так и на пути евроинтеграции - Джеймс Мэттис

17.02.2018 13:51 «Соединенные Штаты Америки продолжают твердую поддержку Грузии как в процессе повышения обороноспособности, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции», — заявил секретарь обороны США Джеймс Мэттис на встрече с премьер – министром Грузии Георгием Квирикашвили, который принимает участие в 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.



Глава грузинского правительства выразил благодарность секретарю обороны США за твердую и активную поддержку и отметил, что прошедший год, при поддержке новой администрации США, был особенно успешным с точки зрения двусторонних отношений Грузии – США.



Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и агрессивные действия России на оккупированных территориях Грузии, а также тяжелую ситуацию с соблюдением прав человека на них. Были отмечены усилия грузинских властей по направлению мирного урегулирования конфликтов и важность достижения максимальных результатов в формате Женевских переговоров.



Георгий Квирикашвили поблагодарил американскую сторону за неоценимый вклад в улучшение обороноспособности Грузии и особенно отметил личную поддержку секретаря обороны США оборонной сферы Грузии.



Стороны обсудили процесс интеграции Грузии в НАТО и предстоящий саммит альянса. Было отмечено, что позиция США в связи с членством Грузии в НАТО, является незыблемой и Америка твердо поддерживает нашу страну на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Секретарь обороны США подчеркнул важнейший вклад Грузии и грузинских военных в региональную и глобальную безопасность и заявил, что это важно как для США, так и для глобальной безопасности.















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