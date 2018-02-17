Жан-Клод Юнкер выступает за собственные оборонные возможности ЕС

17.02.2018 16:35 В США считают, что, развивая европейскую оборону, Евросоюз станет слишком независимым, - об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Многие по другую сторону Атлантики считают, что, развивая европейскую оборону, Евросоюз станет слишком независимым. Но мы не можем полагаться только на НАТО, мы должны иметь собственные оборонные возможности», - заявил Юнкер.



В то же время он отметил, что все оборонные усилия Евросоюза нацелены на дополнение возможностей НАТО, а не на конкуренцию с альянсом.















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