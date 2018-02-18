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Израильская контрразведка предотвратила покушение на министра обороны


18.02.2018   14:16
Армия и полиция Израиля предотвратили готовившееся палестинскими радикалами покушение на министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана, передает ТАСС со ссылкой на заявление израильской контрразведки ШАБАК - Службы общей безопасности.

"Армия обороны и полиция Израиля в последние недели раскрыли деятельность ячейки группировки "Исламский джихад", члены которой вербовались в районе города Вифлеем (Западный берег реки Иордан) для проведения атак с использованием огнестрельного оружия против жителей поселений и солдат в районе Гуш-Эцион (крупный блок поселений на Западном берегу), а также планировавшей нападение на министра обороны Авигдора Либермана", - говорится в документе ШАБАК.

Задержаны шесть подозреваемых. "Обнаружение и пресечение активности членов ячейки происходило на очень ранних этапах ее деятельности", - отметили в контрразведке.

В 2014 году на Западном берегу реки Иордан были арестованы члены ячейки "Хамаса", которые планировали открыть огонь из гранатомета по автомобилю Либермана. "Арестованные сейчас члены радикальной ячейки были в курсе неудавшейся попытки и намеревались установить самодельное взрывное устройство на пути следования кортежа министра", - указали в ШАБАК.

В контрразведке подчеркнули, что "намерения террористов отражают растущие усилия палестинского "Исламского джихада" и террористических группировок из сектора Газа по эскалации ситуации путем задействования ячеек на Западном берегу".

Подробнее: http://www.newsru.com/world/18feb2018/isra2.html?utm_source=rss







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