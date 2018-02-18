Министерство внутренних дел Грузии представило проект обновления изоляторов временного содержания

18.02.2018 15:05 «Цель проекта обновления изоляторов — обеспечить защиту задержанных путем создания соответствующих условий в учреждениях закрытого типа и внедрения новых стандартов работы», — говорится в сообщении на сайте МВД.



С начала февраля уже увеличился срок хранения записи видеосъемки в изоляторах — с 24 до 120 часов, то есть, на весь период пребывания подозреваемого в изоляторе.



В дальнейшем планируется улучшение системы видеонаблюдения в изоляторах. На первом этапе это коснется шести самых крупных изоляторов, где заменят устаревшую технику.



Кроме того, находящиеся в изоляторах смогут пользоваться медицинским обслуживанием. Для этого во всех изоляторах будет работать медицинский персонал.



В рамках программы обновления будут отремонтированы изоляторы в Цалке, Чхороцку, Кобулети, Самтредия и Поти, а также построены изоляторы в Ахалцихе, Зугдиди, Боржоми, Гудаури и Бакуриани.



При этом МВД Грузии будет отдельно содержать в изоляторах обвиняемых в совершении уголовного преступления (до судебного решения о мере пресечения) и отбывающих административное наказание. Для последних построят два учреждения — в Восточной и Западной Грузии.



Коснется реформа и работников изоляторов временного содержания. МВД Грузии планирует обновить курс их подготовки, что будет обязательным условием для работы в изоляторах.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

