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Министр обороны обсудил новые аспекты сотрудничества Грузии и НАТО в Мюнхене


18.02.2018   20:56
Грузия планирует достичь нового уровня в сотрудничестве с государствами НАТО и странами-партнерами альянса. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, подводя итоги встреч со своими коллегами, которые состоялись в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Изория, который принимал участие в форуме вместе с другими членами Кабмина Грузии, в Мюнхене провел двухсторонние переговоры с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, а также главами оборонных ведомств Норвегии и Британии — Франком Бакке-Йенсенем и Марком Ланкастером.

Со своими коллегами Изория говорил о новых аспектах военного сотрудничества стран.

В частности, после встречи с министром обороны Норвегии, Изория сообщил, что Грузия будет принимать активное участие в дискуссиях по безопасности стран Балтии и Скандинавии. Кроме того, стороны договорились, что для обмена опытом проведения многонациональных учений, грузинское военное руководство в ближайшее время с официальным визитом посетит Норвегию.

На встрече с министром обороны Германии особое внимание было уделено вопросам безопасности.

«Германия многое сделала для того, чтобы укрепить безопасность Грузии. На это направление Германия выделила уже несколько миллионов и в будущем продолжит поддержку этого сотрудничества», — приводит слова Изория пресс-служба министерства обороны.

В рамках конференции по безопасности Изория вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили провели встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Стороны говорили о военных реформах Тбилиси, а также участии грузинского воинского контингента в миротворческой миссии в Афганистане.

Сегодня заключительный день Мюнхенской конференции. Приоритетной темой в повестке форума в этом году была «будущая роль Европейского союза в качестве глобального игрока и его отношения с США и Россией».






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