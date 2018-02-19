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Генсек НАТО обвинил Россию в провоцировании гонки ядерных вооружений


19.02.2018   12:10
Разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия, модернизируя свои ядерные силы и проводя учения с ядерным оружием, рискует развязать новый виток гонки ядерных вооружений в Европе", - сказал он в интервью германскому изданию Bild.

Он ссылается на данные США, которые, по его словам, определили, что Россия разрабатывает новую ракету средней дальности, что является нарушением договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

Такие действия России "вызывают тревогу" у всех партнеров НАТО, заявил Й.Столтенберг.

Он привал Москву строго соблюдать условия РСМД, который запрещает размещение новых ракет на европейской части и является важной составной частью поддержания мира на континенте.






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