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Генсек НАТО обвинил Россию в провоцировании гонки ядерных вооружений
19.02.2018 12:10
Разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Россия, модернизируя свои ядерные силы и проводя учения с ядерным оружием, рискует развязать новый виток гонки ядерных вооружений в Европе", - сказал он в интервью германскому изданию Bild.
Он ссылается на данные США, которые, по его словам, определили, что Россия разрабатывает новую ракету средней дальности, что является нарушением договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.
Такие действия России "вызывают тревогу" у всех партнеров НАТО, заявил Й.Столтенберг.
Он привал Москву строго соблюдать условия РСМД, который запрещает размещение новых ракет на европейской части и является важной составной частью поддержания мира на континенте.
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