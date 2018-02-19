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Латвия создаст спецотряды полиции на случай гибридной войны


19.02.2018   16:23
Полиция Латвии сформирует четыре спецотряда для предотвращения массовых беспорядков в регионах. Об этом сообщило агентство MixNews.

Роты планируется создать в каждом регионе страны. Они будут подчиняться непосредственно Национальному управлению госполиции.

«По плану эти роты должны быть сформированы до конца года, и я надеюсь, что во втором полугодии уже можно будет увидеть первые результаты», — сказал глава Госполиции Интс Кюзис.

Необходимость расширения сил безопасности в полиции объяснили меняющейся геополитической ситуацией и угрозой гибридной войны.

В ноябре 2016 года латвийские военные усилили охрану здания министерства обороны на случай возможного вторжения со стороны России.






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