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Латвия создаст спецотряды полиции на случай гибридной войны
19.02.2018 16:23
Полиция Латвии сформирует четыре спецотряда для предотвращения массовых беспорядков в регионах. Об этом сообщило агентство MixNews.
Роты планируется создать в каждом регионе страны. Они будут подчиняться непосредственно Национальному управлению госполиции.
«По плану эти роты должны быть сформированы до конца года, и я надеюсь, что во втором полугодии уже можно будет увидеть первые результаты», — сказал глава Госполиции Интс Кюзис.
Необходимость расширения сил безопасности в полиции объяснили меняющейся геополитической ситуацией и угрозой гибридной войны.
В ноябре 2016 года латвийские военные усилили охрану здания министерства обороны на случай возможного вторжения со стороны России.
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