Латвия создаст спецотряды полиции на случай гибридной войны

19.02.2018 16:23 Полиция Латвии сформирует четыре спецотряда для предотвращения массовых беспорядков в регионах. Об этом сообщило агентство MixNews.



Роты планируется создать в каждом регионе страны. Они будут подчиняться непосредственно Национальному управлению госполиции.



«По плану эти роты должны быть сформированы до конца года, и я надеюсь, что во втором полугодии уже можно будет увидеть первые результаты», — сказал глава Госполиции Интс Кюзис.



Необходимость расширения сил безопасности в полиции объяснили меняющейся геополитической ситуацией и угрозой гибридной войны.



В ноябре 2016 года латвийские военные усилили охрану здания министерства обороны на случай возможного вторжения со стороны России.















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