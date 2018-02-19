Бен Ходжес: Купите оружие, которое сделает вас непереваримым куском для России

19.02.2018 19:35 "Грузия имеет солдат высшего класса. Поэтому все хотят ехать в миссию в Афганистан вместе с грузинскими солдатами" – заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.



По его же словам, Грузия понесла большие жертвы в Афганистане, и наибольшие потери на душу населения.



Генерал Ходжес считает, что "Грузии больше не надо ничего доказывать, чтобы заслужить членство альянса".



В интервью "Голосу Америки" Ходжес, который был командующим армии США в Европе, заявил, что НАТО и Соединенные Штаты по-прежнему активно продолжают поддержку Грузии. Эти усилия, по его словам, нашли отражение в оказании помощи Грузии для укрепления ее оборонных средств.



"Это было особенно заметно во время военных учений летом прошлого года. ... Кроме того, разумеется, важно продавать Грузии "Джавелин" (система против бронированной техники)" - заявил генерал.



Исходя из размера и географического положения Грузии, по мнению генерала, крайне важно для стран, иметь правильную концепцию защиты.



"Грузии не нужны большое количество воздушных сил, или большие системы вооружения, которые стране было бы тяжело содержать. Вместо этого она должна думать о том, чтобы могла продержаться до тех пор, пока не придут на помощь друзья".



За последние три года для проведения совместных военных учений в Грузию через Черное море доставляются военнослужащие и военная техника НАТО. Генерал говорит, что эта операция имеет "конкретную" цель.



"Прежде всего, все должны видеть, что мы поддерживаем Грузию, и что мы готовы к такому действию, если когда-либо создастся эта потребность. Мы также хотели выяснить, сколько времени потребуется для определенных действий" - заявил генерал.



В беседе о концепции обороны Грузии, он сказал:



"В минувшем году мы много работали с Грузией в отношении того, какая реакция должна быть у страны на возможную атаку России, и, как известно, нельзя этого исключить. Как можно использовать ландшафт, системы вооружений, препятствия, мины, и подобные методы для того, чтобы причинить [России] достаточно боли, а Грузия была куском, который она не проглотит".



Генерал заявляет, что правильная концепция обороны должна стать основой для военных закупок Грузии. "Купите оружие, которое сделает вас неперваримым куском для России" - говорит Бен Ходжес.

















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