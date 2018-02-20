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Двое грузин задержаны за попытку ограбления квартиры в Германии


20.02.2018   11:06
В немецком городе Кемниц двое грузин задержаны за попытку ограбления квартиры.

По данным местных СМИ, мужчин в возрасте 33 и 35 лет задержали в то время, когда они пытались скрыться.

По информации правоохранителей, у задержанных обнаружили украденные из дома вещи.

В полиции не исключают, что у арестованных были сообщники.

Следствие пытается установить были ли преступники членами группировки грузинских грабителей.









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