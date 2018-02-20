Двое грузин задержаны за попытку ограбления квартиры в Германии

20.02.2018 11:06 В немецком городе Кемниц двое грузин задержаны за попытку ограбления квартиры.



По данным местных СМИ, мужчин в возрасте 33 и 35 лет задержали в то время, когда они пытались скрыться.



По информации правоохранителей, у задержанных обнаружили украденные из дома вещи.



В полиции не исключают, что у арестованных были сообщники.



Следствие пытается установить были ли преступники членами группировки грузинских грабителей.





















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