В Италии задержан обвиняемый в ограблении грузин

20.02.2018 11:59 В Италии задержан грузин, которого обвиняют в ограблении. По данным итальянских СМИ, 41-летний мужчина был задержан при ограблении одного из частных домов в городе Матера.



По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщником проник в дом и украл драгоценности.



Полиции удалось найти обвиняемого по номерным знакам автомобиля.



Во время задержания правоохранители изъяли украденные вещи и вернули их владельцам. Задержанного перевели в тюрьму.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

