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В Италии задержан обвиняемый в ограблении грузин
20.02.2018 11:59
В Италии задержан грузин, которого обвиняют в ограблении. По данным итальянских СМИ, 41-летний мужчина был задержан при ограблении одного из частных домов в городе Матера.
По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщником проник в дом и украл драгоценности.
Полиции удалось найти обвиняемого по номерным знакам автомобиля.
Во время задержания правоохранители изъяли украденные вещи и вернули их владельцам. Задержанного перевели в тюрьму.
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