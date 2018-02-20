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В Италии задержан обвиняемый в ограблении грузин


20.02.2018   11:59
В Италии задержан грузин, которого обвиняют в ограблении. По данным итальянских СМИ, 41-летний мужчина был задержан при ограблении одного из частных домов в городе Матера.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщником проник в дом и украл драгоценности.

Полиции удалось найти обвиняемого по номерным знакам автомобиля.

Во время задержания правоохранители изъяли украденные вещи и вернули их владельцам. Задержанного перевели в тюрьму.






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