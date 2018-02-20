В Испании судят 18 членов русской мафии, близких к окружению Путина

20.02.2018 12:25 В Мадриде начался судебный процесс над участниками и подозреваемыми в связях с организованной преступной группой "Тамбовская-Малышевская". Об этом сообщает ВВС.



Отмечается, что операция "Тройка" по задержанию членов группы прошла еще 10 лет назад.



На скамье подсудимых - 18 подозреваемых из 26, которым предъявлены обвинения, среди них - депутат Госдумы РФ от "Единой России" Владимир Резник. Его обвиняют в отмывании денег для преступной группировки.



Депутат прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин также находится в суде среди обвиняемых.



Также будут судить пятерых испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуни, его обвиняют в создании непрозрачной бизнес-сети, которая отправяла деньги мафии на оффшорные счета.



Вероятные руководители преступной группировки - Геннадий Петров и Алексей Малышев - до сих пор находятся на свободе, как считается - в России.



Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.



Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малишевская", которая базируется в Санкт-Петербурге.



По данным прокуроров, в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.



Отмечается, что Петров имеет тесную связь с представителями сфер власти, близких к российскому президенту Владимиру Путину, в частности, политической, судебной и полицейской властью РФ.



Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключение на пять с половиной лет и штрафы, которые могут превысить 100 млн евро.



ВВС отмечает, что бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.















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