Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии будет развивать полицейские сервисы


20.02.2018   14:02
«Мы должны иметь более тесный и эффективный контакт с каждым гражданином, особенно тогда, когда требуется срочная помощь», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на презентации нового проекта программного обеспечения Центра управления неотложной помощи «112».

По словам министра, в ближайший период будет устроена презентация интегрированной платформы, которая будет направлена на более тесный контакт с гражданами.

«Сегодня очень важный день. Как вы помните, мы осуществляем много реформ как в полиции, так и в городе и один из таких шагов в перед хотим представить сегодня. Мы делаем презентацию программного обеспечения , которое обеспечит более достойный и качественный сервис для каждого гражданина нашей страны. Этот сервис является важным компонентов, который просто и эффективно будет осуществлять координацию «112», патрульной полиции и бригад скорой помощи», — заявил Гахария.

По его словам, МВД тесно сотрудничает с тбилисской мэрией и это является примером сотрудничества, чтобы обеспечивать порядок в городе и во всей стране.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна