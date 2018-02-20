МВД Грузии будет развивать полицейские сервисы

20.02.2018 14:02 «Мы должны иметь более тесный и эффективный контакт с каждым гражданином, особенно тогда, когда требуется срочная помощь», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на презентации нового проекта программного обеспечения Центра управления неотложной помощи «112».



По словам министра, в ближайший период будет устроена презентация интегрированной платформы, которая будет направлена на более тесный контакт с гражданами.



«Сегодня очень важный день. Как вы помните, мы осуществляем много реформ как в полиции, так и в городе и один из таких шагов в перед хотим представить сегодня. Мы делаем презентацию программного обеспечения , которое обеспечит более достойный и качественный сервис для каждого гражданина нашей страны. Этот сервис является важным компонентов, который просто и эффективно будет осуществлять координацию «112», патрульной полиции и бригад скорой помощи», — заявил Гахария.



По его словам, МВД тесно сотрудничает с тбилисской мэрией и это является примером сотрудничества, чтобы обеспечивать порядок в городе и во всей стране.















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