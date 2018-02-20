ЕНД интересно, что делает Служба разведки для противостояния России

20.02.2018 14:48 «Интересно, конкретно какую деятельность проводит Служба разведки для того, чтобы противостоять России» - заявила член ЕНД Саломэ Самадашвили до начала заседания парламентского комитета обороны и безопасности, на котором будут присутствовать представители Службы государственной безопасности Грузии.



"Для меня главный вопрос, услышать от нашей службы разведки, что сегодня является главным приоритетом их работы, что они считают главным вызовом для безопасности нашей страны, и интересно, какую конкретно деятельность осуществляет это ведомство для того, чтобы противостоять России, которая, как видим, ежедневно укрепляет свои позиции на оккупированных территориях. Для меня это будет главным вопросом"- заявила Саломэ Самадашвили.



По ее же словам, несмотря на то, что в соответствующих стратегических документах Грузии Россия отмечена, как основная угроза этой страны, в действительности государственные ведомства в рамках своей деятельности никак не отражают этот приоритет.



"Мне интересно услышать видение разведывательного ведомства в связи с данным вопросом"- заявила Самадашвили.

















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