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Сесиашвили: Главной угрозой нашей страны являются оккупированные территории


20.02.2018   15:52
По информации председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, на объединенном заседании комитетов по обороне и безопасности, внешним связям, по делам диаспоры и Кавказа состоялось обсуждение тематики конкретных угроз и вызовов для безопасности страны.

«Всем хорошо известно, что угрозой № 1 для нашей страны являются оккупированные территории. Это понятно всем. Кроме этого, в регионе наблюдается пересечение интересов больших государств, поэтому мы должны определить правильную политику, которой защитим нашу страну. Воздержусь от большей конкретики.

Это рабочий процесс, чтобы депутаты были информированны об опасностях и рисках, имеющихся в регионе»,-заявил Ираклий Сесиашвили.







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