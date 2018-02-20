Сесиашвили: Главной угрозой нашей страны являются оккупированные территории

20.02.2018 15:52 По информации председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, на объединенном заседании комитетов по обороне и безопасности, внешним связям, по делам диаспоры и Кавказа состоялось обсуждение тематики конкретных угроз и вызовов для безопасности страны.



«Всем хорошо известно, что угрозой № 1 для нашей страны являются оккупированные территории. Это понятно всем. Кроме этого, в регионе наблюдается пересечение интересов больших государств, поэтому мы должны определить правильную политику, которой защитим нашу страну. Воздержусь от большей конкретики.



Это рабочий процесс, чтобы депутаты были информированны об опасностях и рисках, имеющихся в регионе»,-заявил Ираклий Сесиашвили.

















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