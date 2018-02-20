|
Сесиашвили: Главной угрозой нашей страны являются оккупированные территории
20.02.2018 15:52
По информации председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, на объединенном заседании комитетов по обороне и безопасности, внешним связям, по делам диаспоры и Кавказа состоялось обсуждение тематики конкретных угроз и вызовов для безопасности страны.
«Всем хорошо известно, что угрозой № 1 для нашей страны являются оккупированные территории. Это понятно всем. Кроме этого, в регионе наблюдается пересечение интересов больших государств, поэтому мы должны определить правильную политику, которой защитим нашу страну. Воздержусь от большей конкретики.
Это рабочий процесс, чтобы депутаты были информированны об опасностях и рисках, имеющихся в регионе»,-заявил Ираклий Сесиашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна