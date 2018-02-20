Россия представляет опасность - глава Службы разведки

20.02.2018 18:40 Глава службы разведки Давид Суджашвили заявляет, что объединенное заседание комитетов по обороне и безопасности, иностранным отношениям и по вопросам диаспоры и Кавказа было конструктивным.



«Сегодня служба разведки представила информационный брифинг, который охватывал видение службы разведки в связи с процессами в международном пространстве. Мы говорили о многих странах – например, Россия оккупировала наши территории, естественно, Россия представляет опасность. Турция является главным политическим партнером Грузии – могу сказать только это. У нас со многими странами есть тесное отношение, с этой точки зрения, я бы выделил США», — заявил Давид Суджашвили.



По его словам, терроризм является реальной опасностью не только для Грузии, но и мира и страна должна быть готова в этим вызовам.















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