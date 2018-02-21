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Представитель НАТО обсудит роль женщин в грузинской армии


21.02.2018   12:41
Представитель НАТО Джейми Ши проведет встречи с представителями министерства обороны Грузии, в ходе которых обсудит вопрос роли женщин в Вооруженных силах страны, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства обороны Грузии.

Ши прибыл в Тбилиси сегодня на рассвете. Помощник Генсека НАТО в Минобороны проведет рабочую встречу на тему «Женщины, мир и безопасность в Вооруженных силах Грузии: организационная оценка». Одной из главных тем обсуждения будет также и предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

«С представителями министерства обороны пройдут двусторонние консультации в связи с достигнутым прогрессом с точки зрения партнерства Грузии-НАТО. Мы осудим, что еще можно сделать для большего углубления сотрудничества. Речь коснется и саммита, запланированного в Брюсселе, одним из главных вопросов будут отношения НАТО с Грузией. На встрече с представителями министерства обороны мы обсудим одну из главных программ партнеров альянса «Наука ради мира и безопасности». Мы также обсудим роль женщин в Вооруженных силах Грузии и в этом плане поделимся опытом с грузинской стороной», — сказал Ши в интервью «Рустави 2».

По информации телекомпании, у Ши также запланированы встречи в министерстве иностранных дел Грузии.






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