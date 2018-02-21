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Группа грузинских и американских исследователей разработала систему защиты подземных структур от воздействия взрыва


21.02.2018   15:23
Исследователи горного института имени Григола Цулукидзе в Грузии представили систему защиты подземных структур от воздействия взрыва, которую они разработали совместно с учеными университета Флориды, — об этом говорится на официальной странице программы НАТО в «Твиттере».

Систему представили в рамках программы «Наука для мира и безопасности».

Данная система будет снижать ущерб в результате взрыва в закрытом пространстве. На официальной странице НАТО на веб-портале Youtube опубликован и видеоролик действия системы, разработанной группой грузинских и американских исследователей.








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