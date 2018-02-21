США объявили о блокировке 20% оборонных сделок России

21.02.2018 22:11 США удалось заблокировать поставки российского оружия за рубеж на сумму больше 3 млрд долларов, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.



По ее словам, к такому эффекту привела "разъяснительная работа", которую сотрудники внешнеполитического ведомства Штатов провели за последние несколько месяцев. По словам Науэрт, всем дипмиссиям США было поручено предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего, с ее военно-промышленным комплексом.



Закон о санкциях против российского оборонного сектора вступил в силу в конце ноября, а с 29 января Белый дом имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в "существенные сделки" с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.



"Мы связывались с правительствами ряда стран. И если что-то обнаружится, мы наложим санкции на страны, физлиц и компании", - заверила Науэрт.



Она добавила, что блокировка сделок "по сути, является наказанием", потому что "уменьшает финансовые поступления в российский бюджет".



На конец 2017 года Рособоронэкспорт оценивал свой портфель заказов в 50 млрд долларов. При этом фактические поставки за рубеж дают около 15 млрд долларов в год, напоминает начальник аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.



Таким образом, по данным Госдепа, Россия потеряла 20% годового экспорта вооружений.



Сложности, в частности, возникли со сделкой по продаже комплексов С-400 в Индию, которая с момента развала СССР оставалась ключевым союзником РФ в Азии и одним из крупнейших покупателей российского оружия в регионе.



О том, что переговоры по контракту, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди, зашли в тупик, стало известно спустя три месяца после того, как в Дели с визитом побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



Он "поприветствовал" появление в лице Индии "ведущей державы", которой предстоит "обеспечивать безопасность региона" и заявил о готовности предоставить "лучшие технологии для модернизации армии, включая истребители F-16 и F-18".



Другую крупную сделку - продажу российских Су-35 в Индонезию за 1,1 млрд долларов - Госдепу , впрочем,остановить не удалось. В феврале стало известно, что контракт, который обсуждался почти пять лет, был подписан вопреки позиции США.



Склонить Индонезию к сделке удалось благодаря тому, что Россия согласилась получать оплату не деньгами, а бартером - в виде пальмового масла, каучуковой крошки, чая и других товаров, объяснил "Ведомостям" источник в "Рособоронэкспорте".















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